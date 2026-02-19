«Нечего стесняться»: Татьяна Куртукова исполнила песню «Ольху я ломала»

Татьяна Куртукова: народная песня «Ольху я ломала» — просто игра слов с юмором

Исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова вспомнила народную песню «Ольху я ломала» в эфире передачи на федеральном канале.

«Достаточно песен народных про сосенушки… Ольху я… „Ольху я ломала“, да? Прекрасно», — сказала исполнительница.

При этом она пояснила, что это не больше, чем просто народный юмор, поэтому ничего постыдного нет.

«Понятно, что это игра слов, но здесь нечего стесняться», — высказалась артистка.

К тому же Татьяна отметила, что не использует нецензурные выражения на публике.

«Если что, есть видео, где я говорю, я не использую нецензурные выражения в публичном поле. Моя совесть также чиста. Это такой, ну, народный юмор просто», — заявила она.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Куртукова сообщала, что Юрий Лоза пытался продать ей песню под названием «Сосеночки», однако певица отклонила предложение музыканта. После это случая исполнительница обвинила Лозу в газлайтинге, так как артист в дальнейшем в принципе отрицал знакомство с Татьяной.

