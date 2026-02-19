«Самый прекрасный период»: Семенович об одиночестве

Анна Семенович: одиночество — самый прекрасный период

Певица Анна Семенович поделилась мнением о любви к себе и одиночестве с корреспондентом 5-tv.ru в Государственном Кремлевском дворце, где в День всех влюбленных прошел праздничный концерт МУЗ-ТВ, собравший популярных артистов и поклонников романтической музыки.

Артистка призналась, что за годы пришла к неожиданному выводу: период одиночества может быть не трагедией, а ценным временем для внутреннего роста.

«Я считаю, что период одиночества, девочки, — это самый прекрасный период, потому что вы можете посвятить это время себе любимой. Самое ценное, что у вас есть в жизни — это вы сами, запомните это», — подчеркнула звезда.

По словам артистки, в юности осознание собственной ценности дается непросто. С возрастом приходит понимание, что гармоничные отношения начинаются не с поиска партнера, а с уважения к себе.

Семенович отметила, что уже около десяти лет активно интересуется психологией, читает профильную литературу и занимается саморазвитием. Она убеждена: любовь к себе — это не абстрактное понятие, а ежедневная работа.

«Когда ты воспитаешь в себе эту самоценность, любовь к себе, то, поверьте, мужчин от мужчин отбоя не будет», — уверена Семенович.

Артистка рассказала о собственном ритуале, который помогает ей сохранять уверенность и позитивный настрой.

«Я смотрю на себя в зеркало каждое утро и говорю: «Я самая красивая, я самая обалденная, у меня будет шикарный день», — поделилась певица.

По ее словам, такие простые аффирмации и элементы медитации способны постепенно менять внутреннее состояние человека.

«Просто аффирмации и медитации — хотя бы начните с этого», — сказала артистка.

В атмосфере праздника, где звучали песни о любви, признания и романтические хиты, слова Семенович прозвучали особенно символично. Вместо привычных советов о поиске «второй половины» артистка сделала акцент на самодостаточности и внутренней опоре.

Концерт МУЗ-ТВ в Кремле традиционно стал площадкой для ярких выступлений и громких премьер. А за кулисами артисты охотно делились личными историями и взглядами на отношения. По словам гостей мероприятия, День всех влюбленных — это не только повод для романтических признаний, но и возможность напомнить о важности уважения к себе.

Анна Семенович подчеркнула, что путь к гармонии начинается с простых вещей: принятия своей внешности, характера, ошибок и достижений. И только после этого, по ее убеждению, в жизни появляются по-настоящему здоровые и счастливые отношения.

Вечер в Кремлевском дворце завершился аплодисментами и признаниями в любви — как со сцены, так и в зрительном зале. Но, как дала понять певица, главный адресат этих признаний — каждый человек сам для себя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Семенович объявила войну всем тем, кто незаконно использует ее изображение.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.