«Чуть в тюрьму не посадили»: Курцын о своем детстве

Роман Курцын: в детстве я был хулиганом и чуть не попал в тюрьму

Актер Роман Курцын на премьере фильма «Дополнительное время» поделился с корреспондентом 5-tv.ru размышлениями о воспитании, личной ответственности и том, как свобода в детстве повлияла на его характер.

По словам артиста, его самого родители практически не контролировали — и это, как он считает сегодня, сыграло важную роль в формировании самостоятельности.

«Меня не контролировали в детстве, и я не потерялся. Но мне проще — я живу в провинции, не в Москве», — рассказал актер.

Курцын отметил, что в столице, возможно, уровень тревожности родителей выше, однако даже в большом городе можно найти способы обеспечить разумный контроль — современные технологии позволяют быть на связи с ребенком и при этом не лишать его свободы.

Говоря о теме фильма, актер вспомнил одну из ключевых фраз, звучащих в картине. По его словам, в ленте есть момент, где герой произносит важную мысль о взрослении.

«Если вы хотите, чтобы ваши дети повзрослели, дайте им свободу. Дайте им принимать решения», — уверен Роман.

Курцын признался, что сам рос именно в таких условиях — ему предоставляли возможность действовать самостоятельно, иногда даже чрезмерно.

«Мне пипец как давали», — откровенничал актер.

Артист откровенно рассказал, что в подростковом возрасте был хулиганом и не всегда выбирал правильные пути.

«Меня чуть не посадили в тюрьму… Я был очень плохой мальчик. Малолетний преступник», — признался Курцын.

Подробностей актер раскрывать не стал, однако подчеркнул, что именно этот опыт научил его ответственности и самостоятельности. Он рано начал зарабатывать и обеспечивать себя. По его словам, ключевым фактором было доверие родителей.

«Они всегда мне доверяли — что, кстати, самое важное», — отметил актер.

Курцын убежден, что чрезмерная опека может сыграть с ребенком злую шутку. Если не дать подростку возможности ошибаться и принимать собственные решения, он не научится нести ответственность за последствия.

Фильм «Дополнительное время» затрагивает тему взросления и выбора — как в спорте, так и в жизни. История строится вокруг молодых героев, которые оказываются перед непростыми решениями и учатся справляться с давлением обстоятельств. По словам актера, картина поднимает актуальный вопрос: как найти баланс между свободой и контролем.

Роман Курцын подчеркнул, что не пропагандирует вседозволенность. По его мнению, важно не отсутствие контроля как такового, а атмосфера доверия. Артист считает, что именно доверие формирует внутренний стержень. Ребенок, которому позволяют принимать решения, учится не перекладывать ответственность на других.

В завершение беседы Курцын отметил, что собственный непростой подростковый опыт стал для него точкой роста. Ошибки, по его словам, сделали его сильнее и помогли понять цену самостоятельности.

И сегодня, глядя на свое прошлое, он не идеализирует его, но благодарен родителям за то, что они дали ему главное — возможность самому пройти путь взросления.

