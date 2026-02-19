Карл III будет сотрудничать с полицией при расследовании дела его брата Эндрю

Король Великобритании Карл III заявил о готовности сотрудничать с правоохранительными органами в рамках расследования возможного превышения полномочий его брата, принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Букингемский дворец.

По словам Короля Великобритании, будет обеспечен полный и справедливый процесс, а он и его семья предоставят властям всю необходимую помощь. Карл III отметил, что не намерен давать дополнительные комментарии по делу и продолжит выполнять свои официальные обязанности.

«Как я говорил ранее, они могут рассчитывать на мою полную и чистосердечную помощь и сотрудничество», — отмечено в опубликованном сообщении.

В заявлении Карла III также было отмечено, что он с глубоким беспокойством узнал о подозрениях в адрес принца Эндрю и считает необходимым проведение полного и основательного расследования со стороны полиции.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор подозревают в тайной передаче британских государственных документов американскому финансисту Джеффри Эпштейну. В связи с этим скандалом король лишил брата всех королевских титулов. Принца Эндрю уже задержали.

Для изучения возможных связей бывшего принца с Эпштейном британская полиция создала специальную группу, которая работает с более чем тремя миллионами страниц материалов, связанных с делами финансиста.

