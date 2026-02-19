Никита Филиппов прокомментировал завоеванное серебро Олимпийских игр

Российский ски-альпинист Никита Филиппов назло всем тем, кто в него не верил, завоевал серебряную медаль на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Победную речь спортсмен опубликовал в Telegram-канале.

«Ну что, ребят, мужик сказал — мужик сделал. Вот она, медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема», — заявил Филиппов.

Спортсмен завоевал серебро в спринте по ски-альпинизму. Он преодолел дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды. Победу в дисциплине одержал испанец Ориоль Кардона Коль, опередивший россиянина чуть более чем на полторы секунды. Замкнул тройку лидеров представитель Франции Тибо Ансельме.

На счету Филиппова уже 23 победы на чемпионатах России, а в январе этого года он дважды становился бронзовым призером на этапах Кубка мира.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Тверской области на аэродроме Борки Министерства спорта России прошла акция «Воздушная Олимпиада». В экстремальных условиях, при морозе минус 20 градусов, на специальной платформе, подвешенной на воздушном шаре на высоте 1700 метров от земли, группа экстремалов выполнила элементы керлинга и биатлона, установив рекорд, официально зафиксированный «Книгой рекордов России».

В акции приняли участие российский спортсмен-парашютист, рекордсмен мира Сергей Бойцов, а также бразильская спортсменка Кэрол Шафаузер. Проект создан при поддержке Олимпийского комитета РФ (ОКР) и направлен на поддержку российских атлетов на Олимпиаде-2026, которая проходит в Италии.

