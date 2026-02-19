Осужденный по делу о продаже квартиры Долиной намерен оспорить приговор

Защита Андрея Основы, осужденного по делу о хищении средств и продаже квартиры народной артистки России, певицы Ларисы Долиной, намерена обжаловать приговор в кассационном порядке. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат Асим Алыев.

Суд отклонил апелляционные жалобы обвиняемых, в том числе Основы, 19 февраля. До этого, 28 ноября 2025 года, ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, на имя фигуранта была оформлена банковская карта, использованная при переводе средств.

Адвокат пояснил, что его подзащитный оформил карту в марте 2024 года по просьбе знакомого и получил за это вознаграждение. Тогда, по словам адвоката, ответственность за подобные действия законодательством еще не была предусмотрена. Основе объяснили, что карта потребуется для операций, связанных с криптотрейдингом.

По данным защиты, в начале апреля с банковского счета Долиной провели три перевода на счет, к которому, как утверждается, Основа фактически доступа не имел. Адвокат заявил, что, предположительно, картой воспользовался знакомый его клиента либо иные лица. Местонахождение человека, предложившего оформить карту, неизвестно в настоящее время.

По тому же делу приговоры получили и другие фигуранты. Курьер Анжела Цырюльникова и ее сообщник Дмитрий Леонтьев были осуждены на семь лет колонии общего режима, Артур Каменецкий — на семь лет колонии строгого режима. Срок Цырюльниковой увеличили на три месяца, о чем писал 5-tv.ru.

Про мошенничество Долина сообщила в августе 2024 года. По ее словам, злоумышленники представились ей сотрудниками различных служб и убедили перевести сбережения, а затем продать квартиру в центре российской столицы. В рамках уголовного дела в пользу артистки было взыскано более 69 миллионов рублей.

