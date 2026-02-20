Некому защитить: на сироту Панти из японского зоопарка напал взрослый макак

На сироту Панти из японского зоопарка снова напал взрослый макак

Душераздирающие кадры снова появились на странице зоопарка японского города Икитавы — макака-сироту Панти снова обижают взрослые сородичи. На видео одинокий малыш подвергается атаке крупной особи, а потом в ужасе бежит к плюшевой игрушке, заменившей ему маму, и обнимает ее в надежде на защиту.

Пользователи сети не могут без слез следить за судьбой несчастного Панти. Одни просто сочувствуют и верят, что однажды ситуация изменится, другие призывают сотрудников зоопарка что-то сделать и спасти кроху. Например, забрать его из стаи и поселить отдельно. Невыносимо смотреть, как Панти постоянно обижают.

Ролики про японского макака-сироту набирают миллионы просмотров и репостов, у него появились поклонники по всему миру. Малыш появился на свет 26 июля, но мама от него отказалась. В качестве утешения люди подарили ему игрушечного орангутана и в январе вернули в стаю. Панти почти не выпускает из рук плюшевую маму и спешит к ней каждый раз, когда его атакуют сородичи.

Кроха, несмотря на агрессию других макак, отчаянно пытается влиться в стаю. Иногда кто-то из взрослых проявляет позитивное внимание, вычесывает ему шерсть, после этого Панти торопится сообщить хорошую новость своей «маме». Когда же его прогоняют, успокаивается в плюшевых объятиях и засыпает, но не оставляет попыток найти свое место в группе.

Особо болезненным для фолловеров Панти стало видео, где работник зоопарка пытается заменить его потрепанную игрушку на новую. Ребенок изо всех сил рвался туда, куда унесли его «маму». Ролик набрал три миллиона просмотров. Администрация сообщает об огромном наплыве посетителей. Сотрудники прямо не говорят, что это из-за Панти, но рядом со снимками очередей — его фото, которое все объясняет.

