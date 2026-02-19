«Московская Масленица в Пекине»: какую программу подготовили для жителей Китая

С 19 по 22 февраля на одной из крупнейших общественных территорий Пекина — в парке «Чаоян» — пройдет фестиваль «Московская Масленица в Пекине». Жителей Китая ждет насыщенная программа проводов зимы по-русски.

В рамках фестиваля здесь появились торговые павильоны, фотозоны, сцена, а также пространства для мастер-классов и отдыха. Кроме того, в парке есть караоке-автобус, где можно исполнять русские песни на китайском языке.

Посетители смогут попробовать себя в создании кукол, росписи ложек, декоративном плетении и нанесении макияжа с «зимним румянцем». Гостей уже привлекают такие яркие арт-объекты, как мельница, зеркало, самовар и матрешка. Центральным элементом стала интерактивная фотозона «Усадьба Москвы» с атмосферой традиционного русского подворья.

На площадке также работает туристический центр «Москва», где можно совершить VR-прогулку по улицам российской столицы и узнать все о ней у специалистов.

Гастрономической программе уделили особое внимание. Гости могут попробовать блины с разными начинками, пирожки, пельмени и горячие напитки. На сцене исполнят народные композиции, хореографические номера, а также пройдут интерактивные выступления. Здесь можно услышать Московский казачий хор и ансамбль русской песни «Разгуляй».

«Московская Масленица в Пекине» продолжает культурный диалог между двумя столицами. Одновременно, с 16 февраля по 1 марта, в Москве проходит фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Гостям предлагают попробовать утку по-пекински, а в китайской столице — русские блины.

Оба праздника объединяет не только культурный обмен, но и тема долголетия. В российской столице участники проекта «Московское долголетие» знакомятся с гимнастикой тайцзицюань, а в Пекине они уже сами выступают в роли наставников — проводят танцевальные мастер-классы, знакомят с народной музыкой и русскими традициями.

Подробную афишу фестиваля «Китайский Новый год в Москве» можно посмотреть в сервисе Russpass. Организатором выступает Правительство Москвы при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и посольства Китайской Народной Республики в России.