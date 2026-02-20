Трампу пришлось оправдываться за шутку об увольнении Рубио

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Неожиданный юмор президента США на официальном мероприятии вызвал ажиотаж в политических кругах.

Трамп пошутил про увольнение Марко Рубио

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме пригрозил госсекретарю Марко Рубио отставкой из-за его слишком успешного выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Подобное заявление прозвучало в ходе первого рабочего заседания «Совета мира», которое транслировалось в прямом эфире на официальном видеоканале администрации Белого дома.

Глава государства отметил, что высокий уровень ораторского мастерства его подчиненного вызвал у окружающих вопросы о том, почему сам американский лидер не выступает так же убедительно, как Рубио. Трамп обратился непосредственно к госсекретарю, подчеркнув, что тот заставил его по-настоящему гордиться проделанной работой два дня назад. Однако президент тут же добавил ироничное предостережение.

«Марко, пожалуйста, не делай лучше, чем ты сделал, потому что если сделаешь, тебя уволят», — сказал Трамп.

Ранее Марко Рубио выступил перед участниками конференции в Мюнхене, начав свою речь с напоминания о исторической общности американского и европейского народов. По мнению госсекретаря, именно единство Запада после Второй мировой войны стало фундаментом для восстановления и процветания государств.

Помимо исторических тезисов, представитель США коснулся актуальных проблем, включая текущую ситуацию на Украине и сложности в процессе мирного урегулирования. Рубио подчеркнул, что Вашингтон продолжает искать ответы на ряд ключевых вопросов в рамках предстоящих дипломатических переговоров.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

