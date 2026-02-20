Россиянам увеличат лимит банковских карт на человека

Власти могут увеличить лимит банковских карт на одного человека.

Как выяснили «Известия», максимальное количество «пластика» в одном банке расширят с пяти до десяти. Такой законопроект планируют принять в ускоренном режиме, уже в ближайшие две недели.

Документ подразумевает еще одно ограничение: не более 20 карт суммарно во всех кредитных организациях. Участники рынка считают эту меру избыточной и предлагают обойтись внутрибанковскими лимитами, чтобы не ущемлять интересы добросовестных клиентов. Эксперты отмечают, что введение ограничений сильно усложнит работу мошенникам.

Ранее 5-tv.ru писал, что если прогнозы развития экономики России на 2026 год сбудутся, то «зарплатная гонка» прекратится.

Повышать денежные вознаграждения за труд смогут только представители тех сфер, которые активно поддерживает государство.

Подобные выводы на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров озвучила и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. У многих компаний планы по индексации зарплат «скромнее», чем в 2025 году. Это указывает на то, что давление на издержки со стороны рынка труда снизилось.

