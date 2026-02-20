Неизвестный самолет пересек границу России

Дарья Бруданова
Предположительно, лайнер взлетел с авиабазы морской авиации США Эндрюс.

Какой самолет вторгся на территорию РФ 20 февраля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В воздушное пространство России рано утром в пятницу, 20 февраля, вторгся неизвестный самолет. Это подтверждают данные сервиса Flightradar.

Предположительно, лайнер принадлежит США. Однако номер и точная принадлежность борта не отображаются. Известно, что в воздушное пространство нашей страны этот борт попал через Мурманскую область.

Согласно данным сервиса, изначально самолет вылетел с авиабазы морской авиации США Эндрюс, которая находится рядом с Вашингтоном. Затем лайнер пересек границы трех стран: Гренландии, Норвегии и Финляндии. После чего залетел на территорию России и направился в сторону Казахстана. Сейчас в воздушном пространстве РФ этого судна нет. О том, кто может находиться на борту, а также какой конечный пункт его назначения, до сих пор неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Москва предложила Вашингтону возобновить прямое авиасообщение. Однако перед этим необходимо снять некоторые санкции с российских авиакомпаний. Это позволит избежать риски, связанные с арестом наших судов при прибытии их на территорию Соединенных Штатов.

