Москва предложила Вашингтону возобновить прямое авиасообщение

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 65 0

По словам дипломата, инициатива может дать импульс к восстановлению гуманитарных и торговых связей.

Когда РФ и США возобновят авиасообщение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Россия направила Соединенным Штатам свои предложения по возобновлению прямого авиасообщения между странами, и теперь решение вопроса зависит от Вашингтона. Об этом 9 февраля заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью газете «Коммерсант».

«Американским властям переданы наши предложения по этим сюжетам, мяч на их стороне», — сказал дипломат.

Он отметил, что возвращение прямых рейсов могло бы стать стимулом для перезапуска гуманитарных и торгово-инвестиционных связей между государствами.

Гусаров подчеркнул, что контакты по этому вопросу ведутся активно и непрерывно. Ранее, 24 декабря 2025 года, в беседе с «Известиями» он заявлял, что возобновление прямых перелетов «давно назрело» с точки зрения удобства и экономии времени для граждан обеих стран, которые сейчас вынуждены совершать длительные пересадки.

Однако позиция США на этот счет остается сдержанной. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 26 декабря сообщал, что Вашингтон считает предварительным условием для восстановления авиасвязи урегулирование конфликта на Украине.

