«Вы обещали другое!»: блогер Катя Адушкина оказалась в центре скандала

Популярная у тысяч подростков блогер-миллионник оказалась в центре громкого скандала. Песни Кати Адушкиной звучат из каждого телефона. Она хвастается своим успехом и обещает помочь поклонникам стать же такими же богатыми. Но в итоге сотни фанатов сейчас разбираются с огромными долгами. Корреспондент «Известий» Александр Меняйлов провел свое расследование.

Они мечтали стать специалистами по разработке контента. Брали кредиты на курс знаменитого блогера. В итоге остались без опыта и в долгах.

— Мне когда колонка Алиса включает песни Кати Адушкиной — я прошу перелистнуть, я уже не могу это слушать. А я еще два с половиной года назад действительно в первых рядах стояла на ее концерте.

Катя Адушкина. Блогер-миллионик. Автор музыкальных хитов. С недавнего времени еще и создатель цифровой образовательной программы. Вместе с партнерами она открыла проект «Целая». Согласно информации на сайте, это программа про фундаментальные навыки продаж и контента.

— Мы встречаем очаровательную, бесподобную, основателя проекта и главного хедлайнера — Катю Адушкину.

Сотни фанаток начали оставлять заявки на сайте. Кто-то просил деньги на курсы у родителей. Кому-то обещали беспроцентную рассрочку в банке.

«Мне это все преподносилось как рассрочка. Через какое-то время, через месяц, я захожу в приложение банка, узнаю, что на самом деле это не рассрочка, а кредит. То есть подмена понятий у нас замечательная. Важно подчеркнуть, что я человек с инвалидностью», — рассказала пострадавшая София.

Цены на программы варьируются от шестидесяти до двухсот тысяч рублей. Внутри курса — несколько образовательных блоков. Каждый из них развивает определенные умения. На бумаге. На деле многие ученики Адушкиной недовольны полученными знаниями.

«Выходят уроки абсолютно поверхностные, и при этом практические задания — то же самое», — рассказала пострадавшая Елизавета Фурсова.

В чате участников курса начали появляться негативные отзывы. Жаловались на недостаток знаний и отсутствие обещанного диплома государственного образца. Сначала создатели проекта удаляли их. В какой-то момент их стало слишком много. Ресурсы команды Адушкиной не справились со шквалом негатива.

«Оказалось, все не так радужно, как я ожидала. Мы ожидали трудоустройство, вот оно, вот оно должно быть скоро. Меня использовали как прогрев к третьему потоку. На эфире продажи третьего потока есть мое имя, мои суммы и так далее», — рассказала пострадавшая Ева Бучная.

Участники проекта пытались вернуть деньги за курсы. Но все оказалось безрезультатно.

В своей книге Катя Адушкина писала: у всего есть цена, иногда она несправедливо велика. Журналисты решили прикинуть, сколько могли заработать создатели курса «Целая», если его купили сто поклонниц. Получается несколько миллионов рублей.

Журналистам удалось выяснить, что проект оформлен на партнера Адушкиной — Елизавету Павлухину. На ее курсы предлагают перейти недовольным клиентам Кати Адушкиной. За дополнительную плату.

«Курс „Целая“ неполноценен в плане информации. И поэтому нужно пройти еще один курс. Стоимость 90-95 тысяч рублей. То есть, после одного кредита банку и государству, нужно взять еще один. У нас по этой причине есть девочка, которая вообще банкрот», — рассказала пострадавшая Александра Строкова.

Журналисты попытались пообщаться с Елизаветой Павлухиной. Как выяснилось, она в курсе обо всех проблемах, но предпочитает решать их на берегу моря.

Главный амбассадор курса долго не комментировала ситуацию. Журналистам удалось до нее дозвониться.

— Я с командой провожу внутренний аудит всего, что происходит. Я разбираюсь лично с каждой ситуацией.

Сейчас в график блогера-миллионника добавились встречи с юристами. Недовольные ученики уже отправили несколько досудебных претензий. Они не планируют останавливаться. Хотят вернуть потраченные деньги за участие в фундаментальном проекте.

