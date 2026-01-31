«Надеюсь, не затмит воображение»: Никита Кологривый о полученном «Золотом орле»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 66 0

Актер считает свою награду командной.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Никита Кологривый назвал награду «Золотой орел» важным стартом в своей карьере

Актер Никита Кологривый признался, что воспринимает награду «Золотой орел» с осторожностью и надеется, что она не повлияет на его творческое восприятие. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на 24-й церемонии премии «Золотой орел» в Москве.

По словам Кологривого, для него это лишь начало профессионального пути. Он отметил, что важно сохранить живое воображение и стремление к работе и не останавливаться на достигнутом. Актер подчеркнул, что намерен и дальше трудиться с полной отдачей.

«Это начало моего пути. Я надеюсь, что эта награда, так скажем, не затмит мое воображение, что я продолжу работать… усердно», — сказал он.

Отдельно актер поблагодарил создателей фильма «Август», за роль в котором и получил награду, и его продюсеров. Он указал на то, что именно они приняли ключевое решение — выбрать этот материал, который, по его мнению, особенно актуален в нынешнее время.

Кологривый отметил, что участие в таком проекте стало для него важным творческим опытом.

«Это все-таки такой, так скажем, в Советском Союзе был боевик, детектив очень крутой. Поэтому я очень рад, что у меня получилось поучаствовать в этой истории, прожить ее настолько, насколько я смог», — поделился эмоциями артист.

Никита Кологривый исполнил роль лейтенанта Таманцева в художественном фильме «Август», снятом по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого», известного также под названием «Момент истины».

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто получил премию «Золотой орел — 2026».

