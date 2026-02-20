До глубокой ночи: чем Элвис и Присцилла Пресли занимались вечерами, когда ей было 14 лет

Daily Mail: Элвис и Присцилла Пресли смотрели фильмы вечерами, когда ей было 14 лет

Актриса Присцилла Пресли поделилась воспоминаниями о начале отношений с покойным мужем Элвисом Пресли. По ее словам, они почти каждый вечер смотрели фильмы в его поместье Грейсленд в Теннесси. Об этом сообщает Daily Mail.

Элвис познакомился с Присциллой в 1959 году в Западной Германии, где проходил военную службу. Ему тогда было 24 года, ей — всего 14. После его возвращения в США их отношения продолжились. Спустя три года он вновь появился в ее жизни, забрав ее в Лос-Анджелес, а затем в Лас-Вегас.

Кино до глубокой ночи

Как рассказала Присцилла на благотворительном ланче в Палм-Бич, в начале отношений они ужинали около десяти вечера, а затем могли посмотреть сразу несколько фильмов подряд. Иногда за один вечер — до четырех картин.

По ее словам, из-за этого она нередко опаздывала в школу. Кинотеатр даже связывался с парой, чтобы предложить им предварительные показы фильмов до выхода в широкий прокат.

Присцилла долгие годы утверждала, что до свадьбы в 1967 году их отношения не носили интимного характера. Они поженились 1 мая 1967 года в отеле «Аладдин» в Лас-Вегасе — за три недели до ее 22-летия.

Ревность и измены

Брак оказался непростым. В период их отношений у Элвиса был роман с актрисой Энн-Маргрет. Узнав об этом, Присцилла, по ее собственным воспоминаниям в мемуарах «Элвис и я», в гневе бросила вазу через комнату.

Она признавалась, что боялась надолго уезжать из дома или навещать родителей, опасаясь, что кто-то займет ее место рядом с мужем.

Несмотря на трудности, в 1968 году у пары родилась дочь — Лиза-Мари Пресли. В 2023 году Лиза-Мари скончалась в возрасте 54 лет из-за остановки сердца.

Присцилла позже говорила, что ее дочь тяжело переживала самоубийство сына Бенджамина в 2020 году.

Развод и жизнь после Элвиса

В 1972 году супруги расстались, а в 1973-м официально развелись. Элвис Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет. Его нашли без сознания в доме в Мемфисе.

После смерти музыканта Присцилла занялась управлением наследием певца и открыла Грейсленд для посетителей. Она превратила поместье в одну из самых известных туристических достопримечательностей США.

В разные годы она встречалась с адвокатом Робертои Кардашяном, а позднее состояла в длительных отношениях с продюсером Марко Гарибальди, от которого у нее родился сын Навароне.

