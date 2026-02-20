В Санкт-Петербурге снова запущена подстанция «Парголово»

Эфирная новость 48 0

В церемонии открытия приняли участие глава «Россетей» Рюмин и губернатор Санкт-Петербурга Беглов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге после модернизации начала работу подстанция «Парголово», обеспечивающая электроснабжение северных районов города. Как сообщили в ПАО «Россети», объект фактически стал новой полностью автоматизированной станцией. Необходимость обновления связана с созданием новых предприятий и строительством жилых микрорайонов, что привело к росту нагрузки на сети.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что надежное электроснабжение является ключевым условием развития регионов. По его словам, модернизация позволит обеспечить энергией жилые комплексы, детские сады, больницы и промышленные предприятия.

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин отметил, что компания реализует новое строительство, а также модернизацию и реконструкцию действующих сетей, синхронизируя программы развития с планами города.

Подстанция будет снабжать электроэнергией объекты Октябрьской железной дороги, логистический центр «Осиновая роща», строящиеся жилые комплексы и новые производства, создаваемые на базе особой экономической зоны «Санкт-Петербург».
Александр Беглов отдельно отметил, что более 80% оборудования подстанции произведено в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленинградской области выставили на продажу гидроэлектростанцию середины прошлого столетия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.64
0.49 90.17
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:30
Не только из-за снега? Почему по всей стране рушатся кровли
18:26
Среди погибших на Байкале китайских туристов был 14-летний подросток
18:24
Один пассажир затонувшего на Байкале УАЗа с китайскими туристами выжил
17:58
Календарь на июнь 2026: сколько дней россияне будут отдыхать
17:52
До глубокой ночи: чем Элвис и Присцилла Пресли занимались вечерами, когда ей было 14 лет
17:45
«Перегруз для психики»: Уколова о возможной актерской карьере своего сына

Сейчас читают

Обнаружены тела семи человек на месте провала автомобиля на Байкале
Джиган припер Самойлову к стенке: рэперу предложили подписать мировое соглашение
Пожилые супруги покончили с собой из-за спора о выселении с дачи
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции