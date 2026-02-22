Боль и одышка: названы группы женщин с повышенным риском сердечного приступа

Daily Mail: у женщин в период менопаузы может случиться внезапный сердечный приступ

Здоровые молодые женщины и женщины в период менопаузы могут быть подвержены повышенному риску внезапного тяжелого сердечного приступа. Даже если у них нет классических факторов сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Университетского клинического центра Ниша в Сербии, передает Daily Mail.

Речь идет о состоянии под названием спонтанное расслоение коронарной артерии (СДКА). Это редкое, но потенциально смертельное нарушение, при котором внутренние слои коронарной артерии отслаиваются. В образовавшуюся полость попадает кровь, формируется тромб, который перекрывает приток крови к сердцу. Итогом может стать инфаркт или даже внезапная остановка сердца.

Кто в группе риска

Ранее считалось, что основной риск связан с беременностью, родами или чрезмерными физическими нагрузками. Однако новые данные показывают, что чаще всего СДКА развивается:

у небеременных молодых женщин;

у женщин в период менопаузы.

Более 85% пациентов в исследовании составили женщины со средним возрастом около 48 лет. При этом лишь 7% были беременны или недавно родили, а более трети находились в менопаузе.

Исследование и тревожные цифры

Анализ охватил 123 пациента из сербского реестра СДКА, проходивших лечение в 14 специализированных кардиологических центрах с 2021 по 2024 год.

Несмотря на то что у большинства пациенток отсутствовали типичные факторы риска — курение, диабет, выраженный атеросклероз, — у половины было повышенное артериальное давление. Еще у 46% выявлен высокий уровень холестерина.

Около 40% женщин сообщали о сильном эмоциональном или психическом стрессе перед приступом. Также среди провоцирующих факторов назывались интенсивные физические нагрузки.

Во время госпитализации у четверти пациенток возникали серьезные осложнения — повторный инфаркт, сердечная недостаточность или инсульт. Около 8% случаев закончились летально.

Почему это сложно предсказать

СДКА относится к спонтанным состояниям — его трудно прогнозировать. В отличие от классического инфаркта, вызванного атеросклерозом, здесь разрыв артерии происходит внезапно и без очевидных предупреждающих признаков.

Симптомы при этом практически не отличаются от обычного сердечного приступа:

боль или давление в груди;

боль в руках, шее, челюсти или спине;

одышка;

головокружение;

тошнота и сильная усталость.

Что может снизить риск

Кардиологи подчеркивают важность контроля артериального давления, приема бета-блокаторов, медикаментов для предотвращения тромбообразования, а также прохождения кардиореабилитации.

Отдельно специалисты отмечают роль психологической поддержки. Стресс и депрессия, по данным исследования, ухудшали прогноз и повышали вероятность повторных осложнений.

Глобальная проблема

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире — ежегодно от них умирают около 17,9 миллиона человек.

Эксперты призывают обращать внимание на любые симптомы, даже если женщина молода и считает себя полностью здоровой. Внезапная боль в груди или выраженная слабость требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

