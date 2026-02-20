IKEA заработала на брошенной матерью обезьянке по кличке Панч

Лилия Килячкова
Сирота считает своей мамой плюшевого орангутана.

IKEA заработала истории обезьянки по кличке Панч

Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

У IKEA выросли продажи плюшевых орангутанов после истории про макака Панча

Компания IKEA заработала на истории детеныша макаки по кличке Панч из японского зоопарка. Продажи плюшевого орангутана, с которым не расстается малыш, выстрелили после вирусных роликов с участием Панча и его «плюшевой мамы». Об этом пишет The New York Times.

IKEA признала рост спроса. В компании отметили заметное увеличение продаж плюшевых орангутанов, особенно в Японии, США и Южной Корее. Как пишет New York Post, на фоне ажиотажа президент IKEA Japan Петра Фаре подарила макаке Панчу «пожизненный» запас плюшевых обезьян, чтобы ему было с кем обниматься.

Стоимость игрушки составляет 19,99 долларов (примерно 2000–2200 иен в Японии), что делает ее доступной для большинства.

Панч родился в июле 2025 года весом всего 500 граммов. Из-за аномальной летней жары его мать, для которой это были первые роды, отказалась от него. Чтобы спасти маленькую обезьянку, сотрудники зоопарка самостоятельно выкармливали сироту.

«Приемной мамой» для Панча стал плюшевый орангутан. Обезьянка не расставалась с ним ни на минуту, а видео с тем, как сирота везде таскает за собой игрушку, набирало множество просмотров в социальных сетях.

Ранее также сообщалось о том, что на сироту Панчи из японского зоопарка напал взрослый макак. На видео одинокий малыш подвергается атаке крупной особи, а потом в ужасе бежит к своей плюшевой игрушке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

