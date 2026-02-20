Дворец падел-тенниса и скейт-парк: как изменятся «Лужники» после благоустройства

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 24 0

Масштабные работы на территории олимпийского комплекса начались в 2025 году

Что нового появится в «Лужниках» после благоустройства

Фото: Reuters/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мэр Москвы объявил о начале второго этапа благоустройства комплекса «Лужники»

В Москве стартовал второй этап благоустройства олимпийского комплекса «Лужники». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в официальном канале мессенджера MAX.

Во время работ на аллее вокруг Большой спортивной арены заменят ограждения, модернизируют входные навесы и терминалы. Обновление также затронет фестивальную площадь и контрольно-пропускные пункты.

«Расширим спорткластер “Под мостом” с размещением стритбольной площадки, скейт-парка, павильона с зоной переодевания и кафе, детской площадки, воркаут-зон», — добавил мэр Москвы.

В этом году в «Лужниках» также планируют открыть дворец падел-тенниса и провести дополнительное озеленение территории комплекса.

Масштабные работы по благоустройству «Лужников» начались в 2025 году. За время первого этапа специалисты уже обновили около 10 гектаров территории, включая Центральную площадь и причал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новая ветка метро и 90 километров дорог появятся в Москве в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
 
 

 

-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:40
Верховный суд США признал введение пошлин Трампа превышением полномочий
0:22
В Белгородской области два человека погибли при атаке украинских дронов
0:03
Сицилиец научил собаку выбрасывать мусор, чтобы не нарваться на огромный штраф
23:47
Дворец падел-тенниса и скейт-парк: как изменятся «Лужники» после благоустройства
23:35
Обнаруживший воду на далекой планете ученый был убит на пороге собственного дома
23:27
Ангар на площади в 2,5 тысячи квадратов загорелся в Балашихе

Сейчас читают

«Я долго молчала»: мошенники написали пост о разводе с мужем от лица Ивлеевой
До глубокой ночи: чем Элвис и Присцилла Пресли занимались вечерами, когда ей было 14 лет
Пожилые супруги покончили с собой из-за спора о выселении с дачи
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции