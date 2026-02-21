Расстались по-взрослому или все еще пара? Тарасова появилась на дне рождения Филипенко

Актеру Филипенко приписывают роман с Аглаей Тарасовой и Анастасией Уколовой

Личная жизнь актера Антона Филипенко интересует публику тем больше, чем тщательнее он ее скрывает. В прошлом году он неофициально считался бойфрендом своей коллеги Аглаи Тарасовой. Пару регулярно видели на светских мероприятиях и во время совместного отдыха, однако никаких комментариев по поводу своих отношений ни один, ни другая не давали. По слухам, опять же, ничем не подтвержденным, влюбленные расстались, но сохранили дружбу.

В августе 2025-го Тарасова вернулась из Тель-Авива и столкнулась с проблемами на таможне. Во время проверки багажа у нее был обнаружен вейп, содержащий масло каннабиса. Далее — уголовное дело, ответственность за контрабанду наркотических средств, суд и три года лишения свободы условно.

Все время, пока шли разбирательства, Филипенко поддерживал подругу (или даму сердца?), навещал. Расстались ли после инцидента актеры, неизвестно, однако на 41-й день рождения Антона Аглая пришла и даже выносила ему большой и красивый торт. Да не одна. А с коллегой Филипенко по спектаклю «Каренина» Анастасией Уколовой. Сплетничают — новая девушка артиста.

Антон Филипенко и Анастасия Уколова. Instagram*/ anastasiyaa_ukolova

Итак, две дамы выкатывают столик с тортом, именинник задувает свечи, а ведущий мероприятия заявляет: «Сегодня здесь нету ни одного левого человека. Сегодня здесь присутствует и твоя женщина». И тут бы получить ответ на главный вопрос, но рядом с тортом две женщины! Это видео опубликовал один из гостей праздника.

Подогрела слухи об очень близких отношениях с Филипенко и сама Уколова. Поздравляя коллегу с днем рождения, она поделилась с подписчиками совместными фотографиями. И нет, не с репетиций «Карениной»! На снимках актриса то обнимает предполагаемого бойфренда, то едет с ним на байке в романтическую даль.

Насколько еще хватить выдержки у Антона Филиппенко? И раскроет ли он свою истинную любовь? Журналистам он пока рассказывает только неинтересные истории. По крайней мере, не такие интересные, как о личной жизни. Например, о том, как штопал валенки в бедных девяностых.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.