«Тяжело было»: Филипенко вспомнил, как в 1990-е штопал валенки

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 2 122 0

В те непростые году одежду и обувь донашивали до дыр, аккуратно заштопывали и носили дальше.

Фото, видео: Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Антон Филипенко в 1990-е штопал валенки

Актеру Антону Филипенко приходилось штопать и использовать повторно одежду и обувь в 1990-е. Об этом он рассказал на презентации новогодней комедии «Письмо Деду Морозу». Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

По словам Филипенко, даже простая рубашка могла служить несколько лет, а пуховик носился по три сезона, вызывая насмешки сверстников. В 1990-е годы ученикам приходилось обходиться минимумом вещей, что стало обычной практикой для многих.

«У меня вообще была одна рубашка в клеточку, и то она вся в катышках была. И в какой-то момент моя учительница по математике сказала мне: „В этой рубашке огороды только копать“. На что я послал ее куда подальше. У меня тяжело было все. У меня был один пуховичок, который я носил три года, надо мной смеялись. Таковы 1990-е», — рассказал Филипенко.

Актер также подробно описал, как штопали валенки: подошву приклеивали с помощью пластиковой нитки, предварительно поджигая ее, чтобы зафиксировать материал. Этот способ позволял многократно использовать обувь, продлевая ее срок службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталия Орейро отдавила Филипенко ноги на съемках.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:32
Политолог Литвиненко: Зеленский дал толпе разорвать Коломойского* и Миндича
21:15
«Любовь — это тайна»: Наталия Орейро не знает секрет крепкого брака
20:59
США сообщили о росте цен на топливо на фоне санкций против РФ и атак ВСУ
20:40
Силы ПВО России уничтожили украинские беспилотники над несколькими регионами
20:17
«Тяжело было»: Филипенко вспомнил, как в 1990-е штопал валенки
20:00
В НАТО обеспокоены из-за российских ракет «Буревестник»

Сейчас читают

«Тяжело было»: Филипенко вспомнил, как в 1990-е штопал валенки
«Была приятная боль»: Наталия Орейро отдавила Филипенко ноги на съемках
«И талантливые, и бездарные»: Буланова высказалась о нынешней музыкальной индустрии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году