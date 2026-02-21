Трамп объявил о введении торговой пошлины в 10% для всех стран мира

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 40 0

Они вступят в силу 24 февраля в 12:01 по Восточному времени, сообщили в Белом доме.

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Американский лидер Дональд Трамп подписал закон, согласно которому на все страны будет наложена пошлина на экспорт товаров в США в 10%. По словам президента, соответствующий документ вступил в силу с момента подписания. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Для меня большая честь сообщить, что я только что подписал из Овального кабинета глобальную пошлину в размере 10% для всех стран, которая вступит в силу практически сразу», — сказано в публикации.

Накануне Верховный суд США постановил, что тарифы, установленные Трампом с использованием закона о чрезвычайных ситуациях, противоречат законодательству. Кроме того, суд заключил, что глава Белого дома превысил свои полномочия, применив упомянутый закон.

Несмотря на это решение, президент заявил, что все его пошлины «остаются в силе». Он также предупредил о скором подпсиании указа о введении глобальной десятипроцентной пошлины, которая прибавится ко всем уже действующим.

Комментируя постановление Верховного сула, Трамп подчеркнул — он считает, что оно было принято под влиянием из-за рубежа. Как отметил американский лидер, суд стремился поддержать иностранные интересы и некое «небольшое» политическое движение.

Прежде, по данным журналистов CNN, президент во время завтрака с губернатором назвал решение суда «позором» намекнул имеющийся в его распоряжении запасной план.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп объявил в стране режим чрезвычайного положения, объяснив это угрозой национальной безопасности и внешней политике страны со стороны Кубы.

