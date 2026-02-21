Общается с умной колонкой: бабушка Горбачевой освоила ИИ и покорила соцсети

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Родственница артистки демонстрирует технологическую подкованность, включая любимые песни.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; Telegram/Балицкий Евгений/BalitskyEV; 5-tv.ru

Бабушка актрисы Ирины Горбачевой общается с умной колонкой

Бабушка актрисы Ирины Горбачевой активно пользуется голосовым помощником и свободно общается с умной колонкой, демонстрируя завидную технологическую подкованность. Видео с Ольгой Прокофьевной артистка опубликовала в своем Telegram-канале.

На кадрах пожилая женщина легко взаимодействовала с ИИ-ассистентом (помощник с искусственным интеллектом. — Прим. ред.), включая с его помощью любимую музыку. Горбачева поделилась кадрами, как ее бабушка слушает музыкальную группу «Песняры» — она давняя поклонница ансамбля.

В публикации актриса тепло отозвалась о родственнице и назвала ее своим ангелом-хранителем. По словам артистки, именно бабушка научила ее главному жизненному правилу — не впадать в уныние, даже если приходится сталкиваться с трудностями. Она может грустить или переживать, но всегда сохраняет внутреннюю стойкость и благодарность за все, что имеет.

К тому же Горбачева отметила, что Ольга Прокофьевна всю жизнь посвящала себя семье, помогала детям, внукам, правнукам и заботилась о животных. Актриса подчеркнула, что каждый день продолжает учиться у нее оптимизму и умению поддерживать близких.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ирина Горбачева откровенно рассказала о переменах во внешности. Актриса выбрала здоровое отношение к собственному телу вместо изнурительных тренировок и строгих диет.

