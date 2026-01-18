«Плюс 13 кг за полгода»: Ирина Горбачева показала откровенные кадры с фотосессии

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 12 0

Актриса не стесняется своего тела и относится к нему с любовью.

Ирина Горбачева пополнела на 13 кг за полгода

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса Ирина Горбачева показала фигуру после того, как набрала 13 килограмм

Актриса Ирина Горбачева призналась, что за 2025 год набрала 13 лишних килограммов из-за проблем со здоровьем и любовью. Новым постом она поделилась в социальных сетях.

По словам звезды фильмов «Аритмия» и «Молодая гвардия», с 73 килограммов она поправилась до 86 при росте 184 сантиметров.

«Плюс 13 кг за полгода — гормональный сбой, кишечные дела, стресс, влюбленность и разлюбленность, гастроли и прочие радости ремонта длиной в два года», — написала она.

Горбачева устроила откровенную фотосессию. Она позировала в одной футболке и трусиках. Черно-белые снимки подчеркнули фигуру актрисы. Ирина даже отказалась от ретуши и фильтров.

Она подчеркнула, что во время фотосессии старалась смотреть на себя другим взглядом, не думая о том, что о ней могут сказать бывшие возлюбленные и другие люди. Ирина попыталась увидеть себя собственными глазами, осознавая, через что ей довелось пройти и какой ценой.

По словам актрисы, она больше не прибегает к технике «умри, но не съешь лишнего» и интенсивным тренировкам. Вместо этого «насилия» над телом, Ирина предпочла обратиться к врачам и различным специалистам, которые мягко помогут ей вернуть прежний вес. Горбачева призналась, что теперь всегда относится к себе с любовью.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, поклонники блогерши Насти Ивлеевой заподозрили ее в беременности. Пока скандалистка наворачивала пельмени от муженька, подписчики пригляделись к ее животу. Кажется, звезде пора заканчивать баловаться полуфабрикатами… Или все-таки Ивлеева действительно беременна?

«Плюс 13 кг за полгода»: Ирина Горбачева показала откровенные кадры с фотосессии
