«Плюс 13 кг за полгода»: Ирина Горбачева показала откровенные кадры с фотосессии

Актриса Ирина Горбачева призналась, что за 2025 год набрала 13 лишних килограммов из-за проблем со здоровьем и любовью. Новым постом она поделилась в социальных сетях.

По словам звезды фильмов «Аритмия» и «Молодая гвардия», с 73 килограммов она поправилась до 86 при росте 184 сантиметров.

«Плюс 13 кг за полгода — гормональный сбой, кишечные дела, стресс, влюбленность и разлюбленность, гастроли и прочие радости ремонта длиной в два года», — написала она.

Горбачева устроила откровенную фотосессию. Она позировала в одной футболке и трусиках. Черно-белые снимки подчеркнули фигуру актрисы. Ирина даже отказалась от ретуши и фильтров.

Она подчеркнула, что во время фотосессии старалась смотреть на себя другим взглядом, не думая о том, что о ней могут сказать бывшие возлюбленные и другие люди. Ирина попыталась увидеть себя собственными глазами, осознавая, через что ей довелось пройти и какой ценой.

По словам актрисы, она больше не прибегает к технике «умри, но не съешь лишнего» и интенсивным тренировкам. Вместо этого «насилия» над телом, Ирина предпочла обратиться к врачам и различным специалистам, которые мягко помогут ей вернуть прежний вес. Горбачева призналась, что теперь всегда относится к себе с любовью.

