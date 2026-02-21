В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности с 22 по 23 февраля

София Головизнина
София Головизнина Журналист

Порывы ветра в воскресенье будут достигать 15 метров в секунду.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Москве и Подмосковье ожидаются сильный ветер и гололедица 22 и 23 февраля

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности в это воскресенье и понедельник. Жителей столицы и региона ждут сильные порывы ветра и скользкие дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогностическую карту Гидрометцентра.

Предупреждение о сильном ветре действует в воскресенье, 22 февраля, с 09:00 до 21:00. По прогнозам синоптиков, порывы юго-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Что касается гололедицы, то это предупреждение останется актуальным дольше — до 21:00 понедельника. На отдельных участках дорог ожидается изморозь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на столицу обрушился циклон «Валли», который побил рекорд 1970 года. В городе выпала половина месячной нормы осадков всего за несколько дней. Чтобы расчистить улицы, на работу вышли десятки тысяч дворников. Тем не менее, из-за рекордного снегопада в Москве произошло множество ДТП. Сейчас циклон «Валли» движется в сторону Санкт-Петербурга.

