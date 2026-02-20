Рекордные осадки: крыши не выдерживают последствий сильнейших снегопадов

Обрушилась кровля в Перми, как карточный домик сложился склад в Подмосковье.

Совсем скоро Петербург накроет сильный снегопад. Циклон «Валли», который завалил Москву, сейчас держит курс как раз на север-запад. В столице непогода обновила рекорд 1970 года. В городе выпала половина февральской нормы осадков. Десятки тысяч дворников утром вышли на улицы, чтобы горожане смогли без опозданий добраться на работу. Сотни автолюбителей считают убытки после ДТП.

Ну а руководители управляющих компаний и владельцы коммерческих зданий кусают локти из-за того, что вовремя не организовали уборку снега с крыш. К чему это может привести — покажет корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Эта зима ставит рекорды по всей стране. Даже там, где много снега — климатическая норма, нападало столько, что последствия самые разрушительные. Сибирь утопает в метровых сугробах. Рушатся капитальные конструкции, не выдерживают крыши. Жильцам новосибирского частного дома просто повезло, что в момент, когда тяжеленным пластом снега пробило кровлю, их не было внутри.

А это кадры из Перми. Не выдержала кровля уже многоквартирного дома. Сугроб весом в несколько тонн обрушил перекрытия. Жильцы говорят: кровлю меняли 13 лет назад. По строительным меркам не так давно. А вот к тому, как расчищали крышу — много вопросов. В первую очередь, к управляющей компании.

— По центру видите, сколько снега? Сосульки скидывают с краев, а в центре оставляют.

Под натиском циклона не в состоянии устоять внушительных размеров продовольственные склады. Один из таких сложился этой ночью в Подмосковье. Кровля обвалилась прямо на погрузчики.

В соседнем Подольске под снежной пеленой скрыло все улицы и машины. А некоторые дома снег и вовсе почти сравнял с землей.

Эта новостройка должна была быть продуктовым магазином на весь частный сектор. Но из-за снегопада она сложилась, как карточный домик. И немудрено: осадков выпало буквально по колено.

Специалисты полагают: снегопады — это, конечно, испытание на прочность. Но в отдельных случаях причинами ЧП могут быть ошибки проектирования зданий, прежде всего новых.

«Снег это просто причина. Она сложилась из-за отсутствия расчетов. То есть, делают… в интернете нашли огромный узел и сделали огромную крышу. К сожалению, у нас контроль в ИЖС, да даже в коммерческом строительстве — он очень сильно страдает. Каждый лепит все, что хочет», — рассказал специалист по строительной экспертизе Владимир Новиков.

В Москве циклон «Валли» уже установил новый рекорд по осадкам за сутки. Последний подобный снегопад синоптики фиксировали в столице в 1970 году.

Всю ночь в Москве работает спецтехника и коммунальные службы. Уборка города продолжится и сегодня. А к вечеру циклон должен переместиться на север. По прогнозам синоптиков, снежная погода сохранится еще как минимум до понедельника.

