Бюрократия по-американски: США позвали Белоруссию в «Совет мира», но не выдали виз

Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 28 0

Почему Госдепартамент сопротивляется решениям Трампа?

Фото, видео: Владимир Смирнов/ТАСС; 5-tv.ru

Политолог Дробницкий: невыдача виз белорусской делегации объясняется бюрократией

Невыдача виз белорусской делегации для участия в заседании «Совета мира» в США является следствием работы бюрократического аппарата в Соединенных Штатах. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По его мнению, ситуация может быть связана с сопротивлением госслужащих в Вашингтоне решениям президента Дональда Трампа.

«Бюрократия, она вот такая. Ты хотел вот это, да вот сейчас мы тебе, ага, позволим сейчас исключение делать. Ты думал, ты президент? Нет, тут президент, власть тут мы, условно говоря. Ну, вот это вот, скорее всего, это было именно так», — высказался Дробницкий.

По его словам, в подобных случаях решениям президента часто препятствуют низовые структуры, которые могут действовать независимо.

Политолог добавил, что, вероятно, белорусской стороне будут официально принесены извинения, а произошедшее будет объяснено как ошибка со стороны одного из сотрудников Госдепартамента. Дробницкий отметил, что такие ситуации, когда внешнеполитические решения сталкиваются с сопротивлением бюрократии, знакомы и российским официальным лицам.

«Понимаете, там, где это контролируется высшим эшелоном американским <…>, там это еще более-менее работает. А вот здесь мелко напакостить, да самое то. Вот любопытная такая на самом деле вещь. Как только это спускается на одну ступеньку ниже, все тут же вязнет в этих бюрократических проволочках», — сказал политолог.

