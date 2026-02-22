Солнечная активность упала до рекордно низких значений

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Ученые назвали происходящее глубоким кризисом звезды.

С чем связано падение солнечной активности — мнение ученых

Фото: 5-tv.ru

XRAS: Солнечная активность упала до рекордно низких значений

Активность Солнца обрушилась до рекордно низких за два года значений. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

После необычайно активной фазы в январе и начале февраля Солнце снова вошло в фазу покоя, ставшую полной противоположностью предыдущим рекордам. Впервые с апреля 2024 года солнечная активность достигла абсолютного минимума.

Ученые подчеркнули, что резкий переход от ярких вспышек и мощнейших штормов к практически полному отсутствию какой-либо активности крайне необычен для данного этапа солнечного цикла и напоминает глубокий кризис.

Однако полное прекращение активности на этой стадии цикла пока маловероятно.

Тем не менее на фоне происходящего со звездой глобальная структура солнечного магнитного поля меняется крайне медленно. Это дает возможность весьма точного прогноза магнитных бурь на один-два месяца вперед.

