«Лежат тела погибших людей»: последствия пожара в частном доме в Подмосковье

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото, видео: 5-tv.ru

Следственно-оперативная группа работает на месте пожара под Воскресенском

От двухэтажного дома в подмосковном Воскресенске, в котором произошел пожар, практически ничего не осталось. Об этом сообщила корреспондент 5-tv.ru Анастасия Раздобарина, которая находится на месте происшествия.

«За забором лежат тела погибших детей», — передала журналист.

По ее словам, на месте инцидента работает следственно-оперативная группа,  установлена световая башня.

По данным источника 5-tv.ru, огонь вспыхнул в частном доме в селе Константиново. В результате пожара погибли четверо детей и их бабушка. Мать и еще один несовершеннолетний смогли спастись из горящего здания, их госпитализировали.

Пожар распространился на площади 100 квадратных метров. 

До этого в центре Москвы вспыхнул пожар в жилом доме у метро «Октябрьская». Инцидент произошел на Донской улице. Огонь охватил сразу три квартиры. 

А в городе Бабаево Вологодской области при пожаре в гараже погибли пять человек. Помещение было заперто изнутри и отапливалось самодельной печью. Предварительно установлено, что причиной смерти молодых людей стало отравление угарным газом.

