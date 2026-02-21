Четыре ребенка и бабушка погибли при пожаре в частном доме возле Воскресенска

Четыре ребенка и бабушка погибли при пожаре в частном доме возле подмосковного Воскресенска. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.



Горящий дом успела покинуть мать с одним ребенком. Огонь распространился на 100 квадратных метров. Его локализовали.



Спасателям удалось вытащить из пожара тела троих детей. Погибшие бабушка и еще один ребенок остались в сгоревшем здании.



Как отметил источник, четверо погибших детей были парой двойняшек.



На месте происшествия работают 21 специалист и восемь единиц пожарной техники.



До этого в центре Москвы вспыхнул пожар в жилом доме у метро «Октябрьская». Инцидент произошел на Донской улице. Огонь охватил три квартиры и распространился на деревянные перекрытия. В МЧС уточнили, что в помещениях загорелись личные вещи и мебель. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

В городе Бабаево Вологодской области при пожаре в гараже погибли пять человек. Помещение было заперто изнутри и отапливалось самодельной металлической печью. Предварительно установлено, что причиной смерти молодых людей стало отравление угарным газом.

Днем ранее, 20 февраля, в Балашихе загорелся ангар площадью 2,5 тысячи квадратных метров. При пожаре обрушилась кровля на площади 800 «квадратов». Спасатели эвакуировали из здания пять газовых баллонов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.