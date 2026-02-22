В возрасте 75 лет умер один из основателей жанра сальса Вилли Колон

Умер один из основателей жанра сальса Вилли Колон. Ему было 75 лет. Об этом сообщило NBC News, ссылаясь на опубликованные его семьей сообщения в социальных сетях.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего любимого мужа, отца и известного музыканта Вилли Колона. Он мирно ушел из жизни сегодня утром в окружении любящей семьи», — говорится в одном из заявлений его родных.

По словам родных музыканта, они горячо скорбят о его уходе, но, в то же время, радуются музыке, которую он создал, и которая приносит драгоценные воспоминания.

Вилли Энтони Колон Роман записал свой первый альбом в 16 лет. Это был совместный проект с музыкантом Эктором Лаво. Вместе они образовали один из самых известных в истории сальса-дуэтов.

Ранее, 20 февраля, в возрасте 39 лет скончался солист группы Shortparis Николай Комягин. Сердце артиста не выдержало тренировки по боксу.

