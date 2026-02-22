Умер один из основателей жанра сальса Вилли Колон

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 42 0

Свой первый альбом музыкант записал в 16 лет.

Умер один из основателей жанра сальса Вилли Колон

Фото: www.globallookpress.com/Sam Aronov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В возрасте 75 лет умер один из основателей жанра сальса Вилли Колон

Умер один из основателей жанра сальса Вилли Колон. Ему было 75 лет. Об этом сообщило NBC News, ссылаясь на опубликованные его семьей сообщения в социальных сетях.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего любимого мужа, отца и известного музыканта Вилли Колона. Он мирно ушел из жизни сегодня утром в окружении любящей семьи», — говорится в одном из заявлений его родных.

По словам родных музыканта, они горячо скорбят о его уходе, но, в то же время, радуются музыке, которую он создал, и которая приносит драгоценные воспоминания.

Вилли Энтони Колон Роман записал свой первый альбом в 16 лет. Это был совместный проект с музыкантом Эктором Лаво. Вместе они образовали один из самых известных в истории сальса-дуэтов.

Ранее, 20 февраля, в возрасте 39 лет скончался солист группы Shortparis Николай Комягин. Сердце артиста не выдержало тренировки по боксу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:25
Погибшая при пожаре в Подмосковье пенсионерка была тяжело больна
1:57
Умер один из основателей жанра сальса Вилли Колон
1:42
«Лежат тела погибших людей»: последствия пожара в частном доме в Подмосковье
1:19
Солнечная активность упала до рекордно низких значений
0:43
Тысячи людей вышли на марш в Лионе после убийства ультраправого активиста
0:10
В России предлагают отменить бахилы в больницах и поликлиниках

Сейчас читают

В России предлагают отменить бахилы в больницах и поликлиниках
Не пылесборники! Юрия Лоза дал совет по подаркам мужчинам на 23 февраля
Бюрократия по-американски: США позвали Белоруссию в «Совет мира», но не выдали виз
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции