Вашингтону будет не до Украины: США смещает центр внимания с Кубы на Иран

США смещает центр внимания с Кубы на Иран

Верховный суд США в пятницу отменил все дополнительные тарифы, которые Трамп лично ввел на товары из Китая, ЕС и других стран. Помните, когда он на лужайке красовался с «меню», кому какую ставку выписал? Вот, суд сказал: это незаконно без одобрения Конгресса.

Америка, оказывается, не только не заработала, но должна вернуть теперь десятки миллиардов долларов уже уплаченных. Это удар по Трампу, удар по республиканцам. Чтобы исправить ситуацию до выборов в Конгресс, боюсь, без маленькой победоносной войны миротворцу Трампу не обойтись. Где она будет? Ну, хорошо, если Белый дом решит обойтись «малой кровью» и просто надавит на Киев, чтобы ускорить принятие очевидного. Трамп уже намекал на «мир через силу», если переговоры в Женеве застопорятся.

Но что, если в Вашингтоне другая логика? Тучи уже давно сгущались над Кубой, остров в топливной блокаде. Госсекретарь Рубио, сын кубинских эмигрантов, спит и видит, как бы задушить Остров Свободы. Что, если его точка зрения возобладает? Куба — крепкий орешек, да и Москва поддерживает Гавану и будет поддерживать, как дали понять в России, куда на этой неделе прилетал глава МИД Кубы.

«Знаем, как сложно все эти годы, все эти десятилетия, все десятилетия независимости Кубы приходилось кубинскому народу в борьбе за свое право жить по своим собственным правилам и защищать свои национальные интересы. И сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся, мы не приемлем ничего подобного», — подчеркнул Владимир Путин.

Есть косвенные признаки, что пока кубинцы могут вздохнуть свободно: главную угрозу — авианосец «Джеральд Форд» и его группу сопровождения — Вашингтон убрал из Карибского моря и направил в Средиземное. Поближе к Ирану. Там уже есть одна авианосная группа и подлодки с ударными «Томагавками». Будет ли атака там?

Иран сделал выводы, и он уже не одинок, что недвусмысленно дали понять учения в Ормузском проливе с участием кораблей Ирана, Китая и… России.

Ормузский пролив — это узкий проход между Персидским заливом и Аравийским морем, через который идет около 20% мировой нефти и 30% сжиженного газа. Закрой Ормуз — и цены на топливо взлетят. Тогда всем придется несладко. Американский избиратель очень зависит от стоимости галлона бензина — вспомним, как зашатался Байден, когда цены стали расти. Иран однажды уже закрывал Ормуз — в 1980-е: просто поставил мины, и все. Там пролив-то — 50 километров ширины.

Сейчас и минировать не надо. У Ирана есть дроны, те же «Шахеды», у Ирана есть ракеты, в том числе гиперзвуковые. Если Трамп ввяжется в эту авантюру… исход ее совершенно неясен. Но Вашингтону точно будет не до Украины.

