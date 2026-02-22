Счастливые и под березками: Айза вышла замуж в третий раз

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 1 318 0

Бывшая жена рэпера Гуфа опубликовала снимок с избранником.

Фото: за кого вышла замуж Айза

Фото: Instagram*/aizalovesam

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай вышла замуж в третий раз

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай сообщила о замужестве. Она и ее возлюбленный по имени Степан официально стали супругами. Радостной новостью Айза поделилась 22 февраля в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию с избранником.

«Пусть наша жизнь будет такой же, как это фото. Счастливые и под березками. Ура, мы теперь муж и жена», — написала телеведущая.

Фото: Telegram/AIZA-LILUNA/aizalovesyou

Подробности церемонии и личность избранника Айза пока не раскрывает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что брак со Степаном Кузьменко станет для Айзы третьим по счету. С 2008 по 2013 год она была замужем за рэпером Гуфом (Алексей Долматов), в этом браке у пары родился сын Сами.

В 2015 году телеведущая вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина. В этом союзе у нее родился второй ребенок — сын Элвис. Брак был расторгнут в 2020 году.

В том же году у Айзы начался роман с певцом Олегом Майами. А в 2024 году стало известно о ее отношениях со Степаном Кузьменко.

