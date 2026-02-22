Счастливые и под березками: Айза вышла замуж в третий раз
Бывшая жена рэпера Гуфа опубликовала снимок с избранником.
Фото: Instagram*/aizalovesam
Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай вышла замуж в третий раз
Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай сообщила о замужестве. Она и ее возлюбленный по имени Степан официально стали супругами. Радостной новостью Айза поделилась 22 февраля в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию с избранником.
«Пусть наша жизнь будет такой же, как это фото. Счастливые и под березками. Ура, мы теперь муж и жена», — написала телеведущая.
Подробности церемонии и личность избранника Айза пока не раскрывает.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что брак со Степаном Кузьменко станет для Айзы третьим по счету. С 2008 по 2013 год она была замужем за рэпером Гуфом (Алексей Долматов), в этом браке у пары родился сын Сами.
В 2015 году телеведущая вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина. В этом союзе у нее родился второй ребенок — сын Элвис. Брак был расторгнут в 2020 году.
В том же году у Айзы начался роман с певцом Олегом Майами. А в 2024 году стало известно о ее отношениях со Степаном Кузьменко.
