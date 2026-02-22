ВС РФ поразили логистический центр и место хранения БПЛА Украины

Российские военнослужащие нанесли удары по логистическому центру и месту хранения беспилотных летательных аппаратов Украины, а также комплектующих к ним. Об этом 22 февраля сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что операция выполнена с помощью оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего огневое воздействие было оказано в 144 районах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом 17 февраля проинформировали в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что действия стали ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Удары также были нанесены по местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны, все назначенные цели были поражены.

