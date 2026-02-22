Борис Джонсон призвал ЕС и Великобританию направить миротворцев на Украину

Дарья Корзина
Экс-премьер выступил за немедленное размещение контингента.

Джонсон призвал направить миротворцев на Украину

Фото: www.globallookpress.com/Boris Johnson

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны Евросоюза и Соединенное Королевство не откладывать направление миротворческих сил на Украину. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

«Почему бы не сделать это сейчас? Я не вижу логической причины, почему мы не должны отправить туда миротворческие силы, чтобы продемонстрировать нашу поддержку», — высказался Джонсон.

Британский политик подчеркнул, что если в Лондоне уже разрабатывают план возможного военного присутствия на украинской территории после завершения боевых действий, то реализацию такого шага можно начать и до их окончания.

«Если мы собираемся иметь план по размещению войск, <…> почему бы не сделать это сейчас, просто чтобы показать, что решение за украинцами?» — резюмировал Джонсон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джонсон получил £1 миллион на фоне конфликта вокруг Украины. В публикации The Guardian утверждалось, что экс-премьер мог быть лично заинтересован в продолжении боевых действий.

