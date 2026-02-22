Ольмерт уличил Нетаньяху в следовании позиции Трампа и нежелании мира с ХАМАС

Экс-премьер Израиля Ольмерт уличил Нетаньяху в следовании позиции Трампа

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в интервью «Известиям» заявил, что нынешний глава правительства страны Биньямин Нетаньяху в своих решениях ориентируется на позицию президента США Дональда Трампа.

«Нетаньяху не действует независимо — он полностью ориентируется на позицию Трампа. Поэтому вопрос не в том, чего хочет Нетаньяху, а в том, чего хочет Трамп. А Трамп, как мне кажется, хочет, чтобы соглашение по Газе продолжало действовать», — отметил Ольмерт.

По его мнению, израильский премьер не заинтересован в окончательном завершении военной кампании и желает возобновить боевые действия под предлогом окончательного уничтожения ХАМАС и достижения «полной победы».

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС подписали мирный договор на саммите в Египте в октябре 2025 года. В рамках соглашения Тель-Авиву вернули заложников. Однако режим прекращения огня продлился недолго и стороны вновь начали наносить удары по территории друг друга.

Как писал 5-tv.ru, в начале декабря 2025 года Нетаньяху заявил, что Израиль отказывается принимать участие в создании палестинского государства, так как это, по его мнению, несет угрозу Тель-Авиву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.