«Позиция отличается»: Израиль настроен против создания палестинского государства

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Также Биньямин Нетаньяху озвучил два пути для мирного решения палестино-израильского конфликта.

Почему Израиль выступает против создания Палестины

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Биньямин Нетаньяху: Израиль выступает против создания палестинского государства

Израиль отказывается принимать участие в создании палестинского государства, так как это несет угрозу Тель-Авиву. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Наша позиция существенно отличается, потому что цель создания палестинского государства — уничтожить единственное еврейское государство», — отметил израильский политик.

Премьер-министр подчеркнул, что Тель-Авив не будет принимать участие в создании палестинского государства, так как оно «будет угрожать существованию» Израиля.

В то же время Нетаньяху озвучил два пути для мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Первый, по его словам, связан с продвижением мира с арабскими странами, а второй — создание стабильного мира с палестинцами.

Кроме того, Нетаньяху заявил, что первая фаза плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа подходит к концу. По его словам следующий этап должен начаться «очень скоро».

Мирный договор между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС был подписан на саммите в Египте в октябре 2025 года. В рамках соглашения Тель-Авиву были переданы заложники. Однако режим прекращения огня продлился недолго и стороны вновь начали наносить удары по территории друг друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр обороны Израиля исключил создание палестинского государства.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
