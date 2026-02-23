Важно быть готовым к экспериментам и гибким в работе с деталями.
Фото: 5-tv.ru
Стилист Болотова: обновить образ можно, просто по-новому взглянув на вещи в шкафу
Обновить образ без лишних трат можно, просто по-новому взглянув на привычные вещи в шкафу. Стилист-имиджмейкер Светлана Болотова рассказала Life.ru, как преобразить повседневный лук.
По словам эксперта, внешний образ зависит от настроения, самочувствия, сезона и актуальных тенденций. Работа с манерой ношения и силуэтом поможет избежать внеплановых трат и при этом создаст уникальный стиль.
«Например, у жакета можно поднять лацканы и зафиксировать их брошью. Такой прием меняет характер вещи и добавляет выразительности при минимальных затратах», — поделилась стилист.
Отдельное внимание требуют аксессуары. Вместо привычного классического ремня можно выбрать утонченную цепочку или жемчужную нить.
Многослойность — еще один способ преображения. Например, юбка поверх брюк или комбинация рубашек разных оттенков создаю сложный и современный образ.
Стилист подчеркнула, что для достижения эффекта новинки, важно быть готовым к экспериментам и гибким в работе с деталями. Однако чрезмерное количество украшений может испортить впечатление. Для идеального образа достаточно одного заметного акцента.
