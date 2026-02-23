Как создать модный образ без лишних трат — советы стилиста

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Важно быть готовым к экспериментам и гибким в работе с деталями.

ТОП-3 способа, как создать идеальный образ без лишних трат

Фото: 5-tv.ru

Стилист Болотова: обновить образ можно, просто по-новому взглянув на вещи в шкафу

Обновить образ без лишних трат можно, просто по-новому взглянув на привычные вещи в шкафу. Стилист-имиджмейкер Светлана Болотова рассказала Life.ru, как преобразить повседневный лук.

По словам эксперта, внешний образ зависит от настроения, самочувствия, сезона и актуальных тенденций. Работа с манерой ношения и силуэтом поможет избежать внеплановых трат и при этом создаст уникальный стиль.

«Например, у жакета можно поднять лацканы и зафиксировать их брошью. Такой прием меняет характер вещи и добавляет выразительности при минимальных затратах», — поделилась стилист.

Отдельное внимание требуют аксессуары. Вместо привычного классического ремня можно выбрать утонченную цепочку или жемчужную нить.

Многослойность — еще один способ преображения. Например, юбка поверх брюк или комбинация рубашек разных оттенков создаю сложный и современный образ.

Стилист подчеркнула, что для достижения эффекта новинки, важно быть готовым к экспериментам и гибким в работе с деталями. Однако чрезмерное количество украшений может испортить впечатление. Для идеального образа достаточно одного заметного акцента.

Ранее 5-tv.ru писал, что модницы все чаще хотят добавить в свои образы элементы народного стиля. Стилист рассказала, как гармонично внедрить их в современный гардероб.

