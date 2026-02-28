«Идиотизм»: Скандинавская лыжница раскритиковала марафон на Олимпиаде

Скандинавская лыжница раскритиковала марафон на Олимпиаде

Женский лыжный марафон на дистанции 50 километров в рамках Зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии является «идиотизмом». Об этом заявила норвежская лыжница Каролин Симпсон-Ларсен, ее слова приводит издание VG.

По словам атлетки, такие правила проведения соревнований не идут на пользу спорту. Она аргументировала свою позицию тем, что на столь внушительном отрезке пути между участницами забега неизбежно образуются колоссальные разрывы. По мнению Симпсон-Ларсен, это негативно сказывается на динамике гонки и полностью лишает состязание зрелищности, которая необходима для привлечения аудитории.

Спортсменка подчеркнула, что для женского зачета формат в 30 километров был бы оптимальным и вполне достаточным. Несмотря на критику, дисциплина в 50 километров состоялась, и победу в ней одержала представительница Швеции Эбба Андерссон.

Серебряную награду завоевала норвежка Хейди Венг, а на третью ступень пьедестала поднялась швейцарская лыжница Надя Келин. Организаторы Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо пока не комментировали резкие высказывания участницы соревнований относительно регламента дистанций.

Гонка ознаменовалась досадным инцидентом с участием российской лыжницы Дарьи Непряевой. Спортсменка допустила техническую ошибку в зоне транзита и случайно надела лыжи, принадлежащие немке Катарине Хенниг Доцлер. Хотя Непряева сумела завершить сложнейший марафон на 11-м месте, организаторы приняли решение о ее дисквалификации сразу после финиша.

Нарушение правил экипировки стало фатальным для результата россиянки, несмотря на проявленную волю к победе на столь длинном и изматывающем маршруте итальянской Олимпиады.

