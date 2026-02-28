«Идиотизм»: Скандинавская лыжница раскритиковала марафон на Олимпиаде

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 54 0

Дистанция в 50 километров вызвала возмущение у профессиональной спортсменки из-за низкой зрелищности.

Скандинавская лыжница раскритиковала марафон на Олимпиаде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Скандинавская лыжница раскритиковала марафон на Олимпиаде

Женский лыжный марафон на дистанции 50 километров в рамках Зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии является «идиотизмом». Об этом заявила норвежская лыжница Каролин Симпсон-Ларсен, ее слова приводит издание VG.

По словам атлетки, такие правила проведения соревнований не идут на пользу спорту. Она аргументировала свою позицию тем, что на столь внушительном отрезке пути между участницами забега неизбежно образуются колоссальные разрывы. По мнению Симпсон-Ларсен, это негативно сказывается на динамике гонки и полностью лишает состязание зрелищности, которая необходима для привлечения аудитории.

Спортсменка подчеркнула, что для женского зачета формат в 30 километров был бы оптимальным и вполне достаточным. Несмотря на критику, дисциплина в 50 километров состоялась, и победу в ней одержала представительница Швеции Эбба Андерссон.

Серебряную награду завоевала норвежка Хейди Венг, а на третью ступень пьедестала поднялась швейцарская лыжница Надя Келин. Организаторы Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо пока не комментировали резкие высказывания участницы соревнований относительно регламента дистанций.

Гонка ознаменовалась досадным инцидентом с участием российской лыжницы Дарьи Непряевой. Спортсменка допустила техническую ошибку в зоне транзита и случайно надела лыжи, принадлежащие немке Катарине Хенниг Доцлер. Хотя Непряева сумела завершить сложнейший марафон на 11-м месте, организаторы приняли решение о ее дисквалификации сразу после финиша.

Нарушение правил экипировки стало фатальным для результата россиянки, несмотря на проявленную волю к победе на столь длинном и изматывающем маршруте итальянской Олимпиады.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

14:08
Reuters сообщило о гибели ряда командиров КСИР в результате ударов по Ирану
14:04
Пять младшеклассниц погибли в Иране из-за удара Израиля
14:00
Трамп выступит с повторным обращением к нации
14:00
«Паническая атака»: оставленная врачами дома роженица впала в кому
13:58
Кувейт закрыл свое воздушное пространство из-за конфликта Израиля, США и Ирана
13:55
«Атака во время Рамадана»: реакция зарубежных СМИ на обстрел Ирана

Сейчас читают

Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
Суд признал экстремистской версию песни «Сигма бой» с антироссийским текстом
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Лунный посевной календарь для садоводов и огородников — 2026: когда и что сажать

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео