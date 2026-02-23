В Египте задержали гида, рисовавшего на пирамиде в Саккаре

Правоохранительные органы Египта задержали гида, который сделал рисунок на пирамиде в археологическом комплексе Саккара. Об инциденте стало известно после того, как в соцсетях появилось видео, на котором мужчина рисовал на стене культурного наследия. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Египта.

По информации местных СМИ, вандализму подверглась пирамида Униса, расположенная в комплексе. Видеозапись, на которой гид рисовал на внешней облицовке пирамиды, быстро распространилась в интернете, вызвав общественное возмущение.

В ответ на сообщение инспектора по древностям, который обратил внимание на происшествие, полиция начала расследование. Как сообщили в МВД, гид использовал рисунок в качестве наглядного пособия для объяснений туристам.

«Было установлено, что в отделение туристической полиции в Саккаре поступило сообщение от инспектора по древностям в упомянутом районе о том, что гид нанес ущерб памятнику, сделав рисунок на внешней облицовке одной из пирамид с целью дать объяснение группе туристов», — говорится в официальном заявлении министерства.

После выявления инцидента все рисунки, оставленные на пирамиде, немедленно стерли сотрудники компетентных органов. Гид задержан, впоследствии он признал вину.

