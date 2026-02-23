«Не было в голове»: Дмитриенко объяснил, почему не объявлял о романе с Пересильд

Дмитриенко хотел дать отношениям с Пересильд время перед объявлением

Певец Ваня Дмитриенко объяснил, почему не спешил публично подтверждать роман с Анной Пересильд. В шоу «Вписка» артист дал понять, что сознательно избегал громких заявлений и не хотел превращать личную жизнь в инфоповод.

«У меня просто никогда не было даже в голове вот этих официальных постов. Когда два человека выходят и такие: „Мы официально пара“. Это немножко по-ребячески выглядит», — признался Дмитриенко.

Артист подчеркнул, что они с Анной не делали официальных заявлений о своих отношениях и по сей день не выходили с формулировкой «мы вместе». По его словам, речь шла не о намеренном сокрытии, а о естественном желании дать чувствам время на развитие.

Дмитриенко отметил, что и он, и Пересильд — люди с сильным характером и лидерскими качествами. По его словам, в любых кругах каждый из них привык занимать ведущие позиции, а потому в паре неизбежно возникают сложности при поиске компромисса. Именно поэтому, как объяснил певец, отношениям требовалось «пожить» без лишнего давления со стороны публики.

Исполнитель дал понять, что не считает неправильным, когда другие люди — журналисты или коллеги — говорят об их романе. Однако лично для себя он выбрал иную стратегию — не спешить с громкими формулировками и не выносить на публику то, что еще только формируется.

Отношения Дмитриенко и Пересильд

Отношения Анны Пересильд и Вани Дмитриенко начали обсуждать после их совместной работы над клипом «Цветаева». Именно тогда вокруг молодого музыканта поднялась новая волна внимания, а творческий тандем с актрисой моментально стал вирусным в соцсетях.

При этом сами артисты предпочитали не вдаваться в подробности личной жизни и отвечали на вопросы о романе весьма осторожно. Их совместные появления лишь подогревали слухи: Анну регулярно замечали рядом с Дмитриенко во время гастрольных поездок, а он, в свою очередь, сопровождал ее на кинопремьерах и светских событиях.

Особый ажиотаж вызвал предпремьерный показ «Алисы в Стране чудес», где Пересильд исполнила главную роль. На красной дорожке актриса появилась в образе, напоминающем свадебный — что мгновенно спровоцировало новые домыслы. Был ли это продуманный ход или просто эффектный сценический прием, публика так и не получила однозначного ответа.

