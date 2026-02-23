«Не просто танцы»: Дмитриенко не поддержал Пересильд после скандала в клубе

Дарья Орлова
Артист резко высказался о скандальной вечеринке 16-летней возлюбленной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

Дмитриенко не встал на сторону Пересильд после скандала с танцами на столе

Певец Ваня Дмитриенко прокомментировал скандал вокруг 16-летней актрисы Анны Пересильд, которая недавно зажгла на ночной вечеринке. Актриса встала за диджейский пульт в клубе, танцевала под популярные хиты, в том числе «Не могу остановиться», а в какой-то момент поднялась на стол. Видео быстро разлетелось по сети, после чего часть пользователей обвинила девушку в «слишком взрослом» поведении.

«Танцы на столе — это не просто танцы. У нее очень известная семья, и она должна держать статус семьи», — заявил Дмитриенко в шоу «Вписка».

При этом артист подчеркнул, что уже обсуждал эту ситуацию с Пересильд лично. По его словам, история сложная, потому что сам он в юности проходил через похожие этапы — и даже в более жесткой форме. Однако, как отметил певец, к девушкам общество традиционно предъявляет больше требований, чем к парням. Он признал, что негатив в адрес Анны оказался масштабным и болезненным.

Отдельное недоумение у Дмитриенко вызвал тот факт, что рядом с актрисой находились старшие коллеги — актеры Слава Копейкин и Лев Зулькарнаев. Певец назвал их взрослыми и разумными людьми и дал понять, что в подобных ситуациях «старшие» могли бы подсказать, как те или иные действия будут восприняты со стороны.

В то же время Дмитриенко отметил, что диджей-сет Пересильд был качественным, а сама вечеринка не выглядела как пьяная выходка. По его мнению, для самой Анны это мог быть момент прикосновения к светской московской тусовке и новой среде. Однако в глазах публики танцы на столе автоматически считываются как перебор и потеря контроля — независимо от реального контекста.

