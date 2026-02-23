В Музее Победы прошел масштабный флешмоб в поддержку участников СВО

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 26 0

Мероприятие объединило тысячи неравнодушных москвичей.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Музее Победы более двух тысяч человек в поддержку участников СВО исполнили песню «Мы — едины! Непобедимые!» из проекта «Главные детские песни».

«Мы провели эту патриотическую акцию, чтобы продемонстрировать наше единство в поддержке российских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции силу, а также нашу силу духа и веру в Победу!» — подчеркнули в музее.

Патриотический флешмоб объединил школьников, студентов и активистов «Московского долголетия». К ним присоединились вокалисты порядка 30 творческих коллективов, включая Музыкального театра «На Поклонке», Детского музыкального театра «Домисолька», сводного хора «Московского долголетия», хоров детских музыкальных школ и школ искусств.

Флешмоб прошел при содействии Всероссийского хорового общества и ГБУ города Москвы «Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства».

Для участников специальной военной операции (СВО) в честь Дня защитника Отечества москвичи собрали более 30 тысяч подарков. Школьники и студенты колледжей подготовили более 20 тысяч открыток с пожеланиями для бойцов. Помимо этого, ребята регулярно отправляют военным продукты и вещи, а также шьют постельное и специальное белье для госпиталей.

