В Петербурге 15-летняя девушка подожгла топливную колонку
Злоумышленницу задержали, возбуждено уголовное дело о теракте.
Фото: spb.sledcom.ru
Пятнадцатилетняя девушка подожгла топливную колонку в Петербурге. Об этом сообщала пресс-служба городского главка СК РФ.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Девушку задержали.
«В ближайшее время ее доставят для проведения следственных действий», — добавили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, неизвестные, используя телефонную связь, вынудили девушку поджечь топливораздаточной колонки в Приморском районе. В результате возгорания никто не пострадал.
Сотрудники следственных органов осмотрели место происшествия, выясняются детали и все обстоятельства произошедшего.
СК России напомнил о необходимой осторожности и бдительности при телефонных разговорах с незнакомыми. Родителям следует регулярно проводить беседы с подростками о существующих схемах вербовки и предупреждая о серьезных последствиях.
До этого, 20 февраля, в Москве 16-летний студент колледжа поджег колонку АЗС и скрылся.
