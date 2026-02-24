Армия США завершила подготовку к возможной военной операции в Иране

Анастасия Антоненко
В Омане заявили о готовности американской стороны довести до конца все задуманные военные действия.

Армия США завершила подготовку к военной операции в Иране

Фото: 5-tv.ru

Армия США завершила подготовку к возможной военной операции в Иране. Об этом сообщил израильский телеканал Channel 14, ссылаясь на свой источник.

«Ощущение такое, что Соединенные Штаты идут к нападению», — отметили в эфире.

О том, что США стягивают свои силы на Ближний восток и готовятся ударить по Ирану в ближайшие дни, 5-tv.ru сообщал 19 февраля.

Несмотря на то, что в регионе наблюдается крупнейшая авиационная группировка со времен вторжения США в Ирак, Белый дом по-прежнему продолжает говорить о диалоге.

«Что касается Ирана — мы достигли определенного прогресса», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Министры обменялись оценками текущей обстановки. Российская сторона подтвердила поддержку переговорного процесса при условии соблюдения прав Тегерана.

