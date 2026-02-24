Подозреваемый в подрыве автомобиля ДПС в Москве мог погибнуть на месте инцидента
Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС.
Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Мужчина, которого подозревают в подрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве, предварительно, скончался на месте совершения преступления. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.
«Предварительно установлено, что злоумышленник скончался на месте происшествия. Один сотрудник Госавтоинспекции… скончался на месте происшествия. Еще двое полицейских доставлены в одну из городских больниц, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — отметили в ведомстве.
По факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС возбуждено уголовное дело.
«Следователями и криминалистами СК России совместно с оперативными службами осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения», — добавили в ведомстве.
В ближайшее время, сообщает СК РФ, будут назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.
Ранее сообщалось, что злоумышленник мог скрыться с места преступления. В МВД отмечали, что неизвестный мужчина подходил к автомобилю сотрудников ГИБДД незадолго до взрыва.
