Подозреваемый в подрыве автомобиля ДПС в Москве мог погибнуть на месте инцидента

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 44 0

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС.

Подозреваемый в подрыве автомобиля ДПС мог погибнуть

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина, которого подозревают в подрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве, предварительно, скончался на месте совершения преступления. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

«Предварительно установлено, что злоумышленник скончался на месте происшествия. Один сотрудник Госавтоинспекции… скончался на месте происшествия. Еще двое полицейских доставлены в одну из городских больниц, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

По факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС возбуждено уголовное дело.

«Следователями и криминалистами СК России совместно с оперативными службами осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения», — добавили в ведомстве.

В ближайшее время, сообщает СК РФ, будут назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Ранее сообщалось, что злоумышленник мог скрыться с места преступления. В МВД отмечали, что неизвестный мужчина подходил к автомобилю сотрудников ГИБДД незадолго до взрыва.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:23
Оперативные службы проверяют еще одну машину ДПС, припаркованную у Савеловского вокзала
2:15
ВС Мексики вышли на главу картеля Эль Менчо через его любовницу
1:49
Подозреваемый в подрыве автомобиля ДПС в Москве мог погибнуть на месте инцидента
1:42
Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве
1:29
«Киевский режим развязал войну на уничтожение»: Захарова о причинах начала СВО
1:18
«Подошел неизвестный»: в МВД назвали виновного во взрыве автомобиля ДПС в Москве

Сейчас читают

Взрыв в машине ДПС произошел на северо-востоке Москвы
Надежды нет? Тепловизоры засекли таинственное свечение во время поисков пропавших в тайге Усольцевых
Тюремный срок может грозить Седоковой из-за наследства Тиммы
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы