Жуки уничтожают тысячи гектаров реликтовых деревьев на черноморском побережье

Тысячи гектаров реликтовых лесов черноморского побережья России — под угрозой исчезновения. Хвойные деревья, часть из которых занесена в Красную книгу, активно уничтожают жуки, завезенные из Европы. Скорость распространения колоссальная. Первые пораженные растения были обнаружены в Сочи. Но сейчас опасные насекомые добрались и до Крыма. Есть ли шансы остановить вредителей или хотя бы умерить их аппетит — узнала корреспондент «Известий» Олеся Баранник.

Незваный гость затаился в лесах черноморского побережья. Огромные проблемы доставляет маленький жук — кипарисовая радужная златка уничтожает тысячи гектаров реликтовых деревьев. Редкие, особо охраняемые виды кипарисовых буквально усыхают на глазах.

Златка разрушает дерево изнутри, обрекая можжевельник на медленную гибель. Она откладывает свои личинки под корой растения, лишая его питательных веществ. А проблема уже затронула даже реликтовые леса.

Впервые опасного жука заметили в Сочи. И невидимый враг стремительно захватывает новые территории — уже поражены леса Крыма и Абхазии, под атакой прожорливого жука сейчас Геленджик и заповедник «Утриш» в Анапе. Здесь находится самый большой можжевеловый лес в стране.

Но беда, как говорится, не приходит одна, под угрозой уничтожения также хвойные растения. Чуть позднее златки здесь появился средиземноморский лубоед, и он куда опаснее — активен круглый год и скорость распространения значительно выше.

«В том числе он был зафиксирован на сосне пицундской. Это реликтовое, хвойное дерево, которое в Красной книге Российской Федерации, и встречается оно на территории России, вот только здесь, на этом небольшом участке побережья, от Абхазии и до Геленджика», — говорит эколог, президент АНО «Западный Кавказ» Юлия Набережная.

Опасные вредители перебрались к нам из европейских питомников — оттуда привезли посадочный материал для озеленения Сочи. Столь стремительно жуки распространяются из-за нескольких засушливых сезонов, деревья ослабли. Сейчас первостепенная задача — остановить невидимого врага. Но в заповеднике радикальные методы применять нельзя.

«Здесь категорически запрещено использование химических реактивов как методов борьбы. … И категорически запрещается рубка поврежденных деревьев. А единственный способ борьбы вне заповедника — это сжигание поврежденных деревьев», — говорит заместитель директора по научной работе Государственного природного заповедника «Утриш» Ольга Быхалова.

Десять лет назад также неожиданно в Россию пришла самшитовая огневка, уничтожив одноименное краснокнижное растение. За несколько лет самшит исчез в Сочи, Абхазии, а затем и в Грузии.

Риск того, что печальный опыт повторится, велик. Ученые надеются, что массовое размножение жуков приведет к появлению его естественного врага. Но чтобы не терять времени, предложили привезти энтомофагов из Европы. Помочь избавиться от вредителя могут — насекомые-наездники. Но важно не навредить нынешней экосистеме.

«Если мы находим, что какой-то там в Сирии, например, очень сильно уничтожает эту златку, но он опасен для такого-то насекомого... на нашей территории, тогда мы не можем сюда его привезти», — отмечает заведующий Лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ВНИИ Лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко.

Уничтожить златку и средиземноморского лубоеда полностью не получится, но урегулировать процесс их размножения возможно. Первый запуск энтомофагов запланирован в следующем году.

