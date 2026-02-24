Предполагаемый виновник подрыва машины ДПС мог приехать в Москву из Петербурга

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 24 0

Мужчина погиб в результате инцидента.

Кто взорвал машину ДПС у Савеловского вокзала в Москве

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

MSK1.RU: Предполагаемый виновник подрыва машины ДПС мог приехать из Петербурга

Появилась информация о личности мужчины, который может быть причастен к подрыву автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал MSK1.RU, ссылаясь на собственный источник.

По имеющейся информации, предполагаемый злоумышленник прибыл в Москву из Санкт Петербурга. Известно, что он мог погибнуть в результате взрыва служебного авто.

Кроме возможного подрывника на месте погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Он был женат, у него осталось двое несовершеннолетних детей.

Двое других сотрудников полиции, оба в звании лейтенанта, получили повреждения разной степени тяжести. Один из пострадавших поступил в Московский многопрофильный научно-клинический центр имени Боткина с ушибом головного мозга, второй — с ожогом лица и контузией.

Информация о взрыве автомобиля ДПС поступила после полуночи 24 февраля. Сообщалось, что инцидент произошел у площади Савеловского вокзала. На месте работали оперативные службы, включая несколько карет скорой помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:18
Предполагаемый виновник подрыва машины ДПС мог приехать в Москву из Петербурга
4:55
«Все боятся»: российская туристка об обстановке в Мексике после убийства главы наркокартеля
4:30
«Пришлось стараться»: Гуменник вернулся в Петербург после участия в ОИ в Италии
4:05
Без интрижек на стороне: психолог назвала профессии самых верных мужчин
3:45
Взрыв автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве — главное
3:20
Удар рикошетом: профессор университета имени Пирогова рассказал о вреде назального спрея

Сейчас читают

Женат, двое детей: что известно о погибшем и пострадавших при взрыве машины ДПС сотрудниках полиции
Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве
Взрыв в машине ДПС произошел на северо-востоке Москвы
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы