Надежды нет? Тепловизоры засекли свечение в поисках пропавших в тайге Усольцевых

Фото: 5-tv.ru
Спасатель Киселев: тепловизоры засекли свечение в поисках пропавших в тайге Усольцевых
Ведущие поиски пропавшей в тайге в Красноярском крае семьи Усольцевых спасатели использовали тепловизоры, которые зафиксировали необычные светящиеся точки, однако проверка этих участков не дала результата. Спасатель Денис Киселев в интервью aif.ru рассказал, как далеко могли уйти Усольцевы.
В красноярской тайге 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года.
По данным Следственного комитета, официальной версией исчезновения является несчастный случай, однако волонтеры и жители региона выдвигали и другие предположения. Среди них — встреча с дикими животными или же побег в другую страну.
«В тайге без дорог за сутки люди без снаряжения и одежды смогут уйти не больше чем на 10 километров», — пояснил эксперт.
Эксперт также подчеркнул, что, вероятно, семья не могла удалиться слишком далеко от места исчезновения, поскольку в день их пропажи погода резко ухудшилась. Температура воздуха значительно понизилась, и это дополнительно осложнило передвижение людей без подходящей одежды. Очевидцы сообщали, что Ирина была одета в легкие шорты.
Как писал 5-tv.ru, специалисты поискового отряда «ЛизаАлерт» завершили осмотр вертолетной площадки в районе Кутурчинского белогорья, где в последний раз видели семью Усольцевых. Добровольцы и службы тщательно осмотрели район, но не обнаружили никаких признаков пребывания туристов.
