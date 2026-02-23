Надежды нет? Тепловизоры засекли свечение в поисках пропавших в тайге Усольцевых

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Странные светящиеся точки не помогли найти семью, исчезнувшую в Красноярском крае.

Поиски пропавших Усольцевых — что известно на 23 февраля

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Спасатель Киселев: тепловизоры засекли свечение в поисках пропавших в тайге Усольцевых

Ведущие поиски пропавшей в тайге в Красноярском крае семьи Усольцевых спасатели использовали тепловизоры, которые зафиксировали необычные светящиеся точки, однако проверка этих участков не дала результата. Спасатель Денис Киселев в интервью aif.ru рассказал, как далеко могли уйти Усольцевы.

В красноярской тайге 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. 

По данным Следственного комитета, официальной версией исчезновения является несчастный случай, однако волонтеры и жители региона выдвигали и другие предположения. Среди них — встреча с дикими животными или же побег в другую страну.

«В тайге без дорог за сутки люди без снаряжения и одежды смогут уйти не больше чем на 10 километров», — пояснил эксперт.

Эксперт также подчеркнул, что, вероятно, семья не могла удалиться слишком далеко от места исчезновения, поскольку в день их пропажи погода резко ухудшилась. Температура воздуха значительно понизилась, и это дополнительно осложнило передвижение людей без подходящей одежды. Очевидцы сообщали, что Ирина была одета в легкие шорты.

Как писал 5-tv.ru, специалисты поискового отряда «ЛизаАлерт» завершили осмотр вертолетной площадки в районе Кутурчинского белогорья, где в последний раз видели семью Усольцевых. Добровольцы и службы тщательно осмотрели район, но не обнаружили никаких признаков пребывания туристов.

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

