Война неизбежна? Политолог назвал сроки нанесения США удара по Ирану

EADailу: Удар США по Ирану ожидается в ближайшие две недели

Удар США по Ирану практически неизбежен и ожидается в ближайшие две недели. Об этом пишет EADaily со ссылкой на политолога Алексея Пилько.

Для нападения по Ирану Штаты уже сосредоточили около 500 боевых и вспомогательных самолетов различных типов, в том числе авиакрылья двух авианосцев — «Авраама Линкольна» и «Джеральда Форда».

Уточняется, что по количеству этого вооружения больше, чем НАТО задействовало для ударов по Югославии в 1999 году. Как сказал эксперт, подобная армада просто так не собирается, и исход двусторонних переговоров уже предрешен. Более того, президент США Дональд Трамп просто не сможет отступить назад, так как от этого зависит его репутация.

«Поэтому удар будет, и Вашингтон, видимо, ожидает только окончания зимних Олимпийских игр», — заявил Пилько.

По прогнозам политолога, большая война на Ближнем Востоке начнется в ближайшую неделю или две и будет протекать «в сугубо воздушной форме». Цели на территории Ирана будут расстреливать в стиле атак на Югославию — дистанционно.

«Конечная цель — спровоцировать в Иране беспорядки и свергнуть режим», — говорит эксперт.

Если целей будет сложно достигнуть, то Штаты постараются, как минимум, нанести максимальный ущерб вооруженным силам, оборонно-промышленному комплексу и экономике страны. В будущем это приведет к нарастанию напряженности в обществе из-за ухудшения социально-экономического положения.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия США завершила подготовку к возможной военной операции в Иране.

